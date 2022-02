Pékin 2022

Décidément, ce vendredi 11 février ne restera pas dans les annales du ski alpin français. Ou, en tout cas, pas positivement. Non seulement le Super-G dames ne s’est pas très bien passé, c’est le moins que l’on puisse dire avec la 11e place de Romane Miradoli comme meilleure Tricolore, mais en plus, Tessa Worley a annoncé qu’elle ne pousserait pas jusqu’aux prochains Jeux Olympiques, à Cortina d’Ampezzo en 2026. Alors qu’elle vit à Pékin des JO assez compliqués, Worley ne connaîtra pas de quatrième olympiade.

Une histoire olympique compliquée…

"Repartir pour quatre ans honnêtement ça ne va pas le faire, a indiqué Worley en zone mixte. Je ne me pose pas encore la question de quand sera la fin, mais je sais que c'étaient mes derniers Jeux". A 32 ans, la Bornandine ne se sent pas de continuer aussi longtemps. Même si la Française est encore largement performante, comme elle l’a montré cette saison avec une victoire en géant à Lienz et en étant à la lutte avec Sara Hector pour le petit globe de la discipline. Mais, aux JO, ça ne s’est jamais aussi bien passé et 2022 ne déroge pas à la règle.

Une porte traversée et Worley a vu ses rêves s'envoler

Elle qui n’a jamais fait mieux que 7e aux Jeux Olympiques (en géant à Pyeongchang en 2018), qui a manqué Sotchi en raison d’une blessure au genou, passe pour l’heure à côté de ses troisièmes JO. Déjà sortie en géant, là où elle visait le titre ni plus ni moins, Tessa Worley n’a pas été capable de réagir ce vendredi à l’occasion du Super-G. Moins à l’aise dans la discipline mais tout de même performante dernièrement en Coupe du monde (5e à Zauchensee et 6e à Garmisch), la skieuse est complètement passée à côté de sa course (19e), alors qu’elle bénéficiait d’un excellent dossard (6). Mais elle n’a jamais dompté "The Rock".

Et pourquoi pas finir avec une première médaille ?

"C'est difficile d'analyser cette course, avouait-elle dans l’aire d’arrivée. La partie du haut, je prends des mauvaises lignes, je ne suis pas assez agressive, je savais pourtant que c'était très facile, je suis trop large sur les trajectoires (...) Aux derniers Jeux j'étais touchée, au fond du trou. Là ça me touche, mais je me dis que j'ai fait de bonnes choses, tout n'est pas à jeter". Surtout, ses Jeux Olympiques, ses derniers donc, ne sont pas encore terminés puisqu’il lui reste encore à participer à l’épreuve par équipes. "J'ai encore une course par équipes qui me tient vraiment à coeur, expliquait la Française. Ce sera une belle opportunité".

Après l'échec en Géant, Tessa Worley veut relever la tête Crédit: Getty Images

L’équipe de France devrait se présenter sur le parallèle par équipes mixte le samedi 19 février, dernière épreuve de ski alpin des JO, avec une grosse armada, dont Alexis Pinturault. Et cette épreuve par équipes, les Bleus l’aiment beaucoup, eux qui avaient été champions du monde à Saint-Moritz en 2017. Surtout, ils ont une revanche à prendre avec les JO, quatre ans après avoir terminé au pied du podium. Cette fois, les Français veulent une médaille. Ce serait la première aux JO de Tessa Worley et la plus belle des manières de conclure son histoire olympique.

