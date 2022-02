Alexis Pinturault accuse le coup. Le tenant du Gros Globe a manqué ses Jeux Olympiques. Le constat est sans appel après sa 16e place sur le slalom. Il ne s'en cache pas. Et souhaite maintenant, une seule chose : couper pour se ressourcer. "Je pourrais m'arrêter là (pour cette saison), j'en serais très heureux, je sens que j'en ai besoin. Mais dans notre sport c'est impossible de faire ça. Je vais finir la saison, je vais continuer de m'accrocher, comme je l'ai fait sur ces Jeux", a expliqué Alexis Pinturault en zone mixte, après sa 16e place sur le slalom. "Je vais devoir faire le dos rond, je le sais. Il faut que je me reconstruise".

Pour la première fois de sa carrière, le Français de 30 ans repartira des JO sans médaille individuelle (bronze en géant en 2014 et 2018, argent du combiné en 2018). A Yanqing, il a pris la 11e place du super-G, puis est tombé lors du combiné se faisant mal à une épaule, avant de terminer 5e du géant et donc 16e du slalom. Il sera néanmoins au départ de l'épreuve par équipes mixte samedi. "J'aurai envie de donner le maximum de ce qui me reste."

"Mon bilan des Jeux n'est pas bon, c'est évident", a-t-il concédé. "Toute ma saison a été comme ça et il n'y a pas eu de miracle (aux JO). J'ai attaqué la saison fatigué, de course en course je me suis senti nerveusement épuisé, sans pouvoir recharger les batteries. Maintenant ce sont des semaines voire des mois dont j'ai besoin pour récupérer de tout ça. Ce n'est que quand je retrouverai cette flamme et cette énergie au fond de moi que tout se réalignera."

"L'erreur que j'aurais fait, c'est de ne pas avoir pris du recul et mesuré l'impact du résultat sur moi de ce gros globe", remporté l'an dernier pour la première fois de sa carrière.

