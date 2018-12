Olsson met la pression sur Hirscher, les Français en retrait

On s'attendait à beaucoup de choses mais pas forcément à ça. Grand favori du géant de Saalbach-Hiinterglemm, Marcel Hirscher est passé à côté de sa première manche (5e, + 0''71). L'Autrichien laisse les commandes provisoires de l'épreuve au Suédois Mats Olsson, qui a su profiter de son dossard 1 pour devancer le local de l'étape, Manuel Feller (+ 0''03), et le Suisse Loïc Meillard (+ 0''30).

Matts Olsson confirme avec cette première place un bon début de saison. À Alta Badia, le Suédois a terminé sixième du Géant et quatrième du Géant parallèle. Il avait pris une troisième place à Val d'Isère. Profitant d'une piste qui s'est vite détériorée et d'une visibilité compliquée en ce jour blanc, le Suédois a pris le meilleur sur tous les autres favoris, y compris Marcel Hirscher. Irrésistible à Alta Badia, l'Autrichien n'a rien pu faire dans cette première manche. Loin d'être parfait, le skieur d'Annaberg a dû se contenter de la 5e place, loin de ses standards habituels.

Une première manche compliquée qu'ont également vécu les Tricolores. En difficulté pour s'adapter à la piste, les Français sont certes placés (Faivre 8e, et Pinturault 10e) mais déjà très loind ans la course au podium. Pour confirmer leurs bonnes performances d'Alta Badia, où ils avaient respectivement terminé deuxième et troisième du géant, il leur faudra sortir une grande deuxième manche. Suprise du parallèle, Thibaut Favrot est sorti.