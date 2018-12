Désormais roi d'Autriche, Hirscher continue sur sa folle lancée

Le timing était bien choisi. À Saalbach, pour le 100e slalom de l'histoire en Coupe du monde sur le sol autrichien, Marcel Hirscher a décroché la 63e victoire de sa carrière. C'est une de plus qu'Annemarie Moser-Pröll, qui était depuis quatre décennies la recordwoman d'Autriche en matière de succès en sur le circuit. Hirscher l'avait égalé lundi lors du géant parallèle d'Alta Badia. Son succès devant les siens, ce vendredi, lui permet donc de devancer son illustre compatriote. Il peut désormais toiser toutes les autres légendes du ski autrichien.

Top 5 des skieurs autrichiens les plus prolifiques Nombre de victoires en Coupe du monde 1. Marcel Hirscher 63 2. Annemarie Moser-Proell 62 3. Hermann Maier 54 4. Renate Goetschl 46 5. Marlies Schild 37

Interrogé à chaud après la course, l'intéressé savourait ce titre symbolique de nouveau roi d'Autriche : "C'est génial, surréaliste. Le temps viendra un jour pour moi de savourer tout ça. Mais aujourd'hui, je savoure surtout cette victoire. C'était peut-être l'un des slaloms les plus difficiles que j'ai jamais vu. C'est super de pouvoir être premier aujourd'hui."

Vidéo - Hirscher sur ses 63 victoires : "C'est surréaliste" 01:29

Son meilleur début de saison

Sorti vainqueur sur l'immense chantier que constituait la piste autrichienne, où les pièges se multipliaient au fil des passages, Hirscher a réagi en champion après sa sixième place de la veille en géant. Une débâcle venue de nulle part qu'il met sur le compte d'un choix de matériel défaillant. "Ce sont des choses qui arrivent, ça fait dix ans que je suis sur le circuit" a-t-il commenté, ravi que tout soit rentré dans l'ordre rapidement.

Cette nouvelle victoire est déjà sa cinquième de la saison. Voire la sixième si Stefan Luitz venait à se faire déclasser pour avoir utilisé de l'oxygène à Beaver Creek. Si tel était le cas, l'Autrichien compterait six succès en sept courses, la seule exception étant sa sixième place du géant de Saalbach. Mais que ce soit 580 ou 600 points, cela reste dans les deux cas le meilleur début de saison de sa carrière après sept courses. Juste devant celui de l'an dernier (534 points).

En attendant de dépasser le nombre de victoires en carrière d'Ingemar Stenmark (86) et Lindsey Vonn (82, en attendant mieux), Marcel Hirscher est dans les temps pour battre le record de succès en une saison. Il en avait récolté 13 lors du dernier exercice (en 20 courses). Il avait égalé le record masculin co-détenu par Hermann Maier et Ingemar Stenmark. Mais avait échoué à une unité de la marque de Vreini Schneider (14). Un record qui pourrait trembler un peu plus encore si Hirscher venait à s'imposer samedi, lors du slalom de Madonna di Campiglio.