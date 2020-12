Ski alpin

VIDÉO - Odermatt n'a pas craqué sous la pression : sa seconde manche triomphante

SANTA CATERINA - Meilleur temps du premier run, Marco Odermatt, 23 ans, n'a pas cédé lors du second pour aller chercher sa première victoire en géant ce lundi. Un succès historique pour la Suisse, qui ne s'était plus imposée dans la discipline depuis près de dix ans et le succès de Carlo Janka à Kranjska Gora le 5 mars 2011. Revivez en vidéo la seconde manche triomphante d'Odermatt.

