Le temple du slalom a consacré deux reines ce mardi soir. Mikaela Shiffrin s’est offert une victoire de grand prestige sur la mythique Planai de Schladming, qui n’avait encore jamais accueilli un slalom dames en coupe du monde. Clin d’oeil du destin, il s’agit de la 47e victoire de sa carrière en slalom. L’Américaine bat ainsi le record de succès sur une même discipline qu’elle co-détenait avec Ingemar Stenmark.

Classée deuxième à 15 centièmes, Petra Vlhova s’est trouvée un joli lot de consolation : le petit globe de la spécialité. La Slovaque est déjà assurée de le remporter à deux slaloms du terme de l’hiver.

Ad

Schladming Shiffrin a fait tomber Vlhova pour une 47e victoire-record en slalom IL Y A 9 MINUTES

Shiffrin a fait tomber Vlhova pour une 47e victoire-record en slalom

Meilleur temps du 1er run avec 0"42 d’avance sur Shiffrin, qui n’était que 5e, Vlhova a vu son avance fondre peu à peu lors du run final. Le vert a viré au rouge au 3e inter, pour un 0"01, ce qui a fait exploser le baromètre du suspense mais pas l’ambiance sur le bord de la piste, désespérément vide vu le huis clos prononcé pour raison sanitaire. Mais en réalité, Shiffrin avait trop bien fini son run pour laisser à Vlhova la moindre chance d’inverser la tendance. La Slovaque s'est donc inclinée pour la deuxième fois de l'hiver entre les piquets, derrière Shiffrin, comme à Killington.

Deuxième petit globe pour Vlhova

Auteure du meilleur temps de la seconde manche avec 0"22 d’avance sur Laurence St-Germain (9e), l’Américaine remporte ainsi sa quatrième victoire de l’hiver, sa deuxième en slalom, et la 73e en carrière. Pas de quoi pour autant étirer le suspense pour le petit globe. Avant les deux derniers slaloms de la saison de coupe du monde, à Are (12 mars) et Courchevel-Méribel (19 mars), le retard de Shiffrin reste supérieur aux 200 points (220). Lauréate de cinq des sept premiers slaloms, Vlhova remporte donc le classement de la spécialité pour la 2e fois de sa carrière, deux ans après la première.

Au classement général, Shiffrin retrouve un peu d’air. Elle compte désormais 55 points d’avance sur Vlhova. Ce dernier slalom avant les JO de Pékin a été marqué aussi par la 4e place de Camille Rast (+1”05). Il s’agit du meilleur résultat en carrière de la Suissesse de 22 ans. Elle se remettait pourtant tout juste du covid-19 et avait manqué les deux derniers slaloms à Zagreb et Kranjska Gora. Seule Française qualifiée pour la seconde manche, Nastasia Noens a pris la 16e place (+2”19), comme à Kranjska Gora.

Schladming Vlhova impose le rythme en 1re manche, Shiffrin en retrait IL Y A 4 HEURES