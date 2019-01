Alexis Pinturault prend la deuxième place derrière Marcel Hirscher

Maître du ski mondial, le voilà assurément sacré Roi de la Planai ! Marcel Hirscher a survolé ce mardi soir le mythique slalom de Schladming. L'Autrichien, déjà vainqueur ici l'an passé et en 2012, n'a sans doute pas apprécié ses deux "échecs" consécutifs à Wengen et Kitzbühel. Devant les 50 000 spectateurs venus bravés le froid pour encourager leur champion, le septuple tenant du titre du gros Globe a réalisé le meilleur temps des deux manches (1'44''81), signant ainsi sa 68e victoire en Coupe du monde. Sans démériter, et confirmant sa nette progression en slalom, Alexis Pinturault a terminé deuxième (1''23) devant le Suisse Daniel Yule (1''60), tous deux loin, très loin de Marcel Hirscher.



Plus d'infos à suivre...