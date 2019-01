Hirscher a assommé la première manche, Pinturault bien placé

Pour remettre les pendules à l'heure, Marcel Hirscher ne fait jamais les choses à moitié. Ce mardi soir, l'Autrichien (52''29) a tout simplement survolé la première manche du slalom de Schladming en étant le seul, et largement, en dessous des 53 secondes. Le mythique tracé de la station de Styrie n'a clairement plus de secret pour l'homme aux 67 victoires en Coupe du monde, toujours aussi aérien sur les skis. Et Hirscher, vaincu à Wengen et Kitzbühel, est plus que jamais bien parti pour aller chercher son troisième succès ici après ceux de l'an passé et de 2012. Car derrière, il y a presque un monde d'écart déjà : le Suisse Daniel Yule (2e, +0''99) et le Français Alexis Pinturault (3e, 1''00) n'ont pas démérité mais ils ne devraient pas être en mesure de disputer la victoire au Roi…

Clément Noël, du rêve à la désillusion !

La deuxième information de la soirée n'est pas très heureuse pour le clan français… Et particulièrement pour Clément Noël ! Le jeune skieur de 21 ans avait rêvé d'un triplé historique Wengen-Kitzbühel-Schladming. Finalement, il n'en sera rien ! Dès le début du tracé, le Vosgien a enfourché un piquet et est sorti de piste, le privant ainsi de la seconde manche. Une grosse désillusion qui vient plus ou moins stopper l'euphorie naissante autour de Clément Noël qui connaît ici, à Schladming, son premier échec de sa carrière.