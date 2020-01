Dans le temple du slalom, les princes du piquet ont tenu le haut de l’affiche pour accoucher d’un scénario vraiment dingue. Clément Noël a été magnifique dans le rôle du miraculé. Dernier qualifié à l’issue du premier run (30e), à deux doigts de tirer un trait sur le petit globe, le Vosgien a signé le meilleur temps de la manche finale pour remonter 26 places et finir 4e, à 16 centièmes seulement d’un podium royal. En mode rescapé lui aussi, Henrik Kristoffersen a fini au sommet de la boîte devant le revanchard Alexis Pinturault (+0’’34) et l’homme du mois de janvier, Daniel Yule (+0’’83).

Alex Vinatzer, 6e du premier run, a ainsi hurlé de joie dans l’aire d’arrivée, persuadé qu’il venait de déloger Clément Noël du fauteuil de leader, pour 56 centièmes. Assez vite, l’Italien et les officiels se sont rendus compte de la méprise. L’affaire s’est finie dans un éclat de rire, et Vinatzer a finalement été crédité d’un temps le repoussant à 13 centièmes du Français (6e au final).

Vidéo - Scène improbable : une "streakeuse" rend hommage à Kobe et fausse le temps de Vinatzer 02:14

Schwarz a craqué

Noël s’est alors bien marré, il le pouvait, la soirée prenant un air franchement miraculeux vu le bourbier dans lequel il s’était empêtré en première manche. Parti avec le dossard 4, le vainqueur des slaloms de Zagreb et Wengen avait frôlé l’abandon dès le passage du troisième piquet. Cette faute d’intérieur le repoussa à 2’’60 sur la ligne. Rapidement relégué à la 30e place (dès le dossard 40, alors qu’il restait encore 33 skieurs à venir), il semblait condamné à l’élimination. Mais son rang a tenu jusqu’au bout. Dès lors, il pouvait envisager la remontada en s’élançant en premier lors de la seconde manche. Et il ne s’est pas fait prier pour la réaliser.

Ce n’est qu’au passage du 27e skieur que Noël a dû enfin délaisser le trône de leader. L’oeuvre de Yule, décidément en pleine bourre après ses trois victoires en 18 jours à Madonna, Adelboden et Kitzbuhel. La brèche s’est alors ouverte. Et Alexis Pinturault, troisième du premier run, s’y est engouffré dans la foulée, suivi tout de suite de Kristoffersen. Il ne restait alors plus qu’un homme, Marco Schwarz, meilleur temps du premier run avec 14 centièmes d’avance sur le Norvégien. Jamais vainqueur en Coupe du monde mais souvent sujet aux craquantes, l’Autrichien a failli devant son public en partant à la faute dès le haut du tracé (27e au final).

Kristoffersen revient donc de loin, lui aussi. Après un premier run maîtrisé, le métronome scandinave, qui restait sur trois places de deux et une quatrième place en slalom, a soudainement failli en début de seconde manche. La faute, majuscule, semblait devoir le priver définitivement de la victoire. Mais le Norvégien n’est pas fait du même bois que les autres. Et après avoir allumé du rouge au deuxième inter (+0’’33), en lâchant une demi-seconde dans l’histoire, il est progressivement revenu sur Pinturault pour finalement le devancer de 34 centièmes. Une remontée épique, une de plus dans cette soirée.

Vidéo - Déchaîné, Noël a fait une remontée fantastique 01:41

Kristoffersen égale Raich, Pinturault se relance

En champion, Kristoffersen s’offre ainsi une quatrième victoire à Schladming et égale le record de Benjamin Raich. Aussi indestructible soit-il, il ne s’agit que de son deuxième succès de l’hiver en slalom, après celui de Levi mi-novembre, et du troisième toutes disciplines confondues avec le géant d’Alta Badia. Il fait logiquement une double bonne opération dans la course aux globes. Pour le petit, il compte désormais 57 points d’avance sur Yule et 102 sur Noël. Confortable sachant qu’il ne reste plus que quatre slaloms.

Et au général, le voilà avec 122 unités d’avance sur Pinturault, son nouveau dauphin, auteur de la réaction espérée après ses abandons successifs aux slaloms de Wengen et Kitzbühel. Leur duel continuera dès dimanche à Garmisch-Partenkirchen, sur un géant. Au total, cinq Français ont fini dans le top 15 puisqu’on y trouve aussi Julien Lizeroux (12e à 1’’52), Victor Muffat-Jeandet (14e à 1’’71) et Jean-Baptiste Grange (15e à 1’’77). De quoi rendre le bilan de cette folle soirée encore plus plaisant pour le clan français.