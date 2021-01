"The end". Au son des Doors et sur Twitter, Julien Lizeroux a annoncé la fin de sa carrière sportive. A 41 ans, il s'offrira un dernier tour de piste mardi dans le chaudron de Schladming pour le slalom en nocturne avant de tirer un trait sur un immense chapitre de sa vie. Vainqueur trois fois en Coupe du monde, double vice-champion du monde (super combiné et slalom et 2009) et titré par équipes à Saint-Moritz en 2017, Julien Lizeroux laissera une trace bien plus large que ce riche palmarès. Parce qu'il était un personnage à part dans le paysage du ski français.