Fabio Jakobsen a craqué. Encore une fois. Et ça risque de lui trotter sévèrement dans la tête d’ici le prochain slalom, celui des Jeux Olympiques, dans un peu plus de trois semaines. En tête avec plus d’une demi-seconde d’avance sur la concurrence après la première manche, le Suédois a enfourché dès le 3e piquet du run final, entraînant ainsi son 4e abandon consécutif dans la discipline. Un cadeau du ciel pour Linus Strasser, lauréat ce mardi soir à Schladming de sa 3e victoire en carrière, la 2e en slalom un an après Zagreb.

