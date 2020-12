Le 10 janvier 2017 ne vous évoque peut-être rien mais les bientôt quatre années qui nous séparent de lui, lui ont, petit à petit, donné une patine historique. Ce jour-là, Frida Hansdotter triomphait devant Nina Loeseth et Mikaela Shiffrin à Flachau. C'est la dernière fois que la Suédoise s'est imposée en Coupe du monde. Et pour cause, depuis ce jour, 28 slaloms ont été disputés pour… 28 succès d'un duo de dictatrices américano-slovaque : Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova.

Disons-le tout de suite, le règne n'a pas toujours été partagé et Petra Vlhova doit, en grande partie, son invitation au sommet à ses cinq succès sur les cinq derniers slaloms de Coupe du monde. Mikaela Shiffrin a longtemps exercé seule le pouvoir dans une discipline dans laquelle elle a toujours gagné au moins une fois par an depuis 2012 et son premier triomphe à Are en 2012, à 17 ans seulement. Depuis 42 (son total atteint 48 succès en ajoutant les City Event et slaloms parallèles) ont suivi, c'est plus que n'importe quel skieur en slalom, Ingemar Stenmark s'étant arrêté à 40.

Semmering Le vent a eu raison du géant IL Y A 5 HEURES

Les victoires de Shiffrin en slalom

Année Nombre de victoires 2012 1 2013 4 2014 5 2015 6 2016 7 2017 4 2018 9 2019 7

Depuis 2015, Petra Vlhova est parvenue à lui chiper une victoire ici ou là. C'est même toujours elle qui récolte les miettes laissées par l'Américaine dorénavant. Depuis le succès d'Hansdotter, Shiffrin a glané 19 succès, Vlhova 9. La balance penche toujours en faveur de la première mais la seconde revient vite. Et elle pourrait être la cause d'une année blanche historique pour Shiffrin.

La victoire à Courchevel peut en appeler d'autres

Jusqu'ici 2020 ne ressemble donc pas à ses devancières pour la native de Vail. Avant que le Covid-19 ne paralyse le monde et ampute la Coupe du monde de quelques slaloms, Mikaela Shiffrin avait déjà eu la douleur de perdre son père. Une tragédie qui l'avait éloignée de la Coupe du monde. Cet événement et une Petra Vlhova désormais au sommet de son art ont bloqué son total à zéro cette année. Une anomalie que l'Américaine a une dernière occasion de réparer à Semmering ce lundi.

A Courchevel, il y a deux semaines, Shiffrin avait décroché un 67e succès, onze mois après le 66e à Bansko en janvier. "Je ne savais pas quoi faire, je n’allais pas lever mes skis comme d’habitude, je n’étais pas heureuse. Mais je suis fière. C’est un sentiment encore difficile à expliquer", avouait une Shiffrin qui pensait évidemment à son père. Ce premier écueil émotionnel passé, l'Américaine est peut-être prête à enchaîner. Il faudra donc pour cela vaincre une Petra Vlhova en pleine confiance qui vise un sixième succès de suite en slalom.

Un sixième succès et surtout une avance plus confortable encore au général de la Coupe du monde. Devenue, comme Mikaela Shiffrin d'ailleurs, plus complète en avançant dans sa carrière, la Tchèque devance Michelle Gisin de 138 points. Un gouffre qui s'explique par la majorité d'épreuves techniques disputées depuis le lancement de la saison (six contre trois de vitesse). Un gouffre qui pourrait se réduire si Vlhova venait à retrouver une rivale de choix, Shiffrin donc, en slalom.

Semmering Dossard rouge, Brignone est loin du compte après la première manche IL Y A 9 HEURES