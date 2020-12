Une manche de folie et la deuxième place : Liensberger a elle aussi battu Shiffrin et Vlhova

Vlhova a été la première à craquer. La leader de la coupe du monde (qui compte encore 88 points d’avance sur Gisin et 180 sur Shiffrin) est passée à côté de son premier run en signant le 6e temps provisoire à 89 centièmes à Shiffrin. On attendait une franche réaction en seconde manche. Mais celle-ci n’est pas vraiment venue (6e temps du run seulement). Et son retard s’est même accru pour atteindre 1”36 sur Gisin (1”36) et 79 centièmes sur Shiffrin.