Brignone et Vlhova ex aequo, Shiffrin à un centième : un géant de folie à Sestrières !

Rien ne pouvait les séparer. Toutes les deux en pleine confiance, Federica Brignone et Petra Vlhova se sont partagé la victoire ce samedi à l'occasion du géant de Sestrières. Respectivement leader et dauphine au terme de la première, l'Italienne et la Slovaque ont résisté de justesse à Mikaela Shiffrin (+ 0''01), qui n'a toujours pas gagné en 2020. Coralie Frasse Sombet et Clara Direz accrochent elles le top 15.

La disette continue pour Mikaela Shiffrin. Pourtant, l'Américaine aura tout tenté. A l'attaque, auteur d'un bas de parcours phénoménal, la native de Vail avait signé une performance quasi parfaite, malgré une légère faute à la sortie du mur. De quoi d'ailleurs signer le meilleur temps de la manche et reprendre plus de quatre dixièmes à Brignone et deux à Vlhova. Mais le mal était déjà fait, en raison d'une première manche une nouvelle fois décevante (+ 0''42), à l'image d'une année 2020 où l'Américaine répond présente sans gagner (2e, 3e, 3e). Et, comme rien ne lui sourit, elle a échoué pour un petit centième. Tout le contraire de ses deux adversaires.

Les Françaises frustrées mais appliquées

Vainqueur respectivement du combiné et des deux slaloms disputés depuis le début de l'année civile, Federica Brignone et Petra Vhlova ont skié avec toute la confiance qui les caractérise actuellement. Dans des styles très différents - énormément d'engagement et des trajectoires directes pour l'Italienne, plus de souplesse et de légèreté pour la Slovaque, elles ont parfaitement profité de la "largesse" de la première manche, tracée par le coach de la championne du monde de la discipline, pour faire les écarts. Toutes deux ont un peu plus souffert lors de la seconde, plus rythmée, avec un mur qui a surpris pas mal de filles, mais cela a suffi pour s'offrir leur 3e et 4e victoires de la saison.

En l'absence de Tessa Worley, touchée au genou, les Françaises n'ont-elles pas réussi à accrocher le top 10. Pourtant, Coralie Frasse Sombet et Clara Direz étaient largement dans le coup au terme de la première manche. Mieux, l'Iséroise était même 9e. Mais aucune des deux filles n'a véritablement réussi à se lâcher en seconde manche (13e et 16e temps). Frasse Sombet se contente finalement de la 11e place (+ 2''05) et Direz prend la 13e (+ 2''32). Deux résultats tout de même solides pour les Tricolores, quoiqu'un peu frustrants.