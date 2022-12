Et si Petra Vlhova était enfin de retour ? Après un début de saison "en-dedans" pour ses standards, la Slovaque a renoué avec son meilleur niveau ce samedi en dominant la première manche du géant de Sestrières, en Italie. Sur la piste piémontaise, la championne du monde 2019 de la discipline a dompté une piste compliquée à skier et qui a rapidement marqué pour devancer Marta Bassino (+ 0’’07) et la Française Tessa Worley (+ 0’’40). Mikaela Shiffrin est 4e.

Vlhova prend les commandes du géant : la première manche de la Slovaque

Les errances du chronomètre lui ont peut-être fait des frayeurs (beaucoup de filles ont été annoncées avec une demi-seconde de mieux sur certains tronçons à tort) mais Petra Vlhova était au-dessus du lot à Sestrières. Très propre, dans son style si caractéristique qui fait peu d’impression mais est toujours aussi efficace, en puissance, la Slovaque a déroulé ce qui est sans doute sa meilleure manche de l’hiver. Elle qui a eu un peu de mal à lancer sa saison a fait la différence sur le haut du tracé, notamment dans la section plane.

Worley en course pour un 17e succès

Il fallait encore résister au gros finish de Bassino sur le bas, avec plus de prudence mais toujours autant de justesse. A l’arrivée, la Slovaque devance de peu l’Italienne (+ 0’’07), qui a parfaitement exploité son dossard 2, comme l’ensemble des favorites (les 7 premiers dossards sont dans le top 7). Un peu timide comme très propre malgré tout, Mikaela Shiffrin s’est placée, au pied du podium (+ 0’’44). Victorieuse à Killington, la championne olympique de la discipline Lara Gut-Behrami est un peu plus loin (8e, + 1’’12).

Six ans après son succès dans la station italienne, Tessa Worley peut elle rêver à une nouvelle victoire à Sestrières. Meilleur chrono au plus fort de la pente, parfaite dans la première moitié de course, la Bornandine a malheureusement commis une extension au pire moment, juste avant le final plus plat où son manque de vitesse s’est lourdement payé. Mais sa 3e place (+ 0’’40) lui laisse encore toutes ses chances dans l’optique d’un 17e succès en Coupe du monde. Ça a été plus compliqué pour les autres Tricolores, avec la 25e place de Coralie Frasse Sombet (+ 2’’52), seul autre Tricolore qualifiée avec la sortie de piste de Clara Direz.

