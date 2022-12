Ski alpin

Sestriere - Hanna Aronsson a pris tous les risques : sa seconde manche du slalom en vidéo

SESTRIERE - La Suédoise de 19 ans est un sacré phénomène. Lors de la 2e manche du slalom de Sestriere, elle prend tous les risques et son audace a payé. A la 16e place après la première manche, elle signe le meilleur temps dans la 2e manche, et de très loin, et remonte à la quatrième place finale. Insuffisant cette fois-ci pour accrocher le podium. Revivez sa 2e manche en vidéo.

00:01:07, il y a une heure