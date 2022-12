Elle est de retour ! Un an et demi après avoir dominé la saison 2021 dans la discipline et remporté le petit globe de la spécialité, Marta Bassino a retrouvé le chemin de la victoire en remportant, à domicile, le géant de Sestrières. Stratosphérique sur le bas de parcours dans les deux manches, l’Italienne a devancé la Suédoise Sara Hector (+ 0’’11) et la Slovaque Petra Vlhova (+ 0’’40) pour remporter la 6e victoire de sa carrière en Coupe du monde. Déceptions pour Tessa Worley (5e) et Mikaela Shiffrin (6e, mais toujours en tête du général), qui ont raté leur seconde manche.

Premier succès depuis janvier 2021 pour Bassino

Quand Federica Brignone a écrasé le chrono de Lara Gut-Behrami (- 1’’38), on pensait bien voir une Italienne remporter ce géant de Sestrières. Mais Marta Bassino, la locale de l’étape elle la native de Coni, à une centaine de kilomètres de la station piémontaise, ne pouvait pas laisser pareil affront. En recul depuis son petit globe glané en 2021, lorsqu’elle avait glané quatre de cinq précédents succès en Coupe du monde, l’Italienne a choisi son jour pour retrouver son meilleur niveau.

Placée (2e) à l’issue de la première manche, Bassino ne s’élançait pourtant dans les meilleures conditions en seconde, avec une piste qui a terriblement marqué, piégeant notamment Mikaela Shiffrin (24e temps de la manche) et Ragnhild Mowinckel (26e). Mais l’Italienne a été impeccable, jouant à la perfection avec le terrain, avec des trajectoires très directes, à la limite de la faute. Ça ne semblait pourtant pas suffire au dernier pointage (+ 0’’29) mais, comme en première manche, Bassino a fini en boulet de canon pour reprendre quatre dixièmes à Hector et devancer la Suédoise à l’arrivée. Suffisant pour décrocher la 6e victoire de sa carrière, sa première depuis le 17 janvier 2021 !

Meilleur résultat de l’hiver pour Worley

Troisième à l’issue de la première manche, Tessa Worley espérait accrocher un nouveau succès en Coupe du monde mais la Tricolore est passée à côté de sa deuxième manche. Pas dans le rythme dès le départ, propre à l’exception d’un petit vissage dans le mur mais clairement pas assez engagée, la Bornandine n’a pas su exploiter sa prometteuse 3e place de la première manche avec le 5e temps (+ 1’’26), son meilleur résultat de l’hiver malgré tout. Juste devant une Mikaela Shiffrin (+ 1’’96) décidément en difficulté dans la discipline cet hiver (13e à Killington). Unique autre Française qualifiée, Coralie Frasse Sombet a signé une deuxième manche prometteuse (7e) pour accrocher la 15e place (+ 3’’05).

