Ski alpin

SESTRIERE - Bassino s'impose à domicile : la course victorieuse de l'Italienne

COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN - Sixième victoire en Coupe du monde pour Marta Bassino qui a remporté le géant de Sestriere. À domicile, l'Italienne a devancé la Suédoise Sara Hector (+ 0''11) et la Slovaque Petra Vlhova (+ 0''40) et s'offre un premier succès sur ses terres. Revivez sa course en vidéo et l'intégralité de la saison de ski alpin sur Eurosport.

00:01:33, il y a 44 minutes