Ski alpin

SESTRIERE - Shiffrin un peu dans le dur : l'Américaine n'a pas brillé lors de la première manche

COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN - Partie avec le dossard n°3, Mikaela Shiffrin n'a pris que le 3e temps provisoire de la première manche du géant de Sestriere. L'Américaine a manqué d'engagement pour espérer mieux et n'a pas rassuré après ses échecs à Killington (13e du géant, 5e du slalom). Revivez la course de la tenante du titre du gros globe en vidéo et suivez la saison de ski alpin sur Eurosport.

00:01:23, il y a 32 minutes