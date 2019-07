Les amateurs de ski alpin seront fixés le 6 août. C'est à cette date que Marcel Hirscher a prévu d'annoncer sa décision de continuer ou non sa carrière déjà très riche de skieur alpin. Comme à l'accoutumée, chaque été, l'Autrichien abordera longuement son avenir à SalzbugerLand pour ce rendez-vous annuel. Pour l'heure, l'octuple vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin entretient toujours le suspense. "La façon dont je vais construire mon avenir sera le sujet de l'interview d'été de SalzburgerLand", a-t-il simplement annoncé.

" Si je cours, c'est pour le Gros globe, et pour cela il faut être à 100% "

A l'issue de l'hiver dernier déjà, Marcel Hirscher n'avait pas écarté l'idée de raccrocher les skis alors qu'il avait battu ou égalé la quasi-totalité des records de son sport, ne cachant pas vouloir passer davantage de temps avec sa famille. "J'ai fini la saison très fatigué. Je veux voir comment je vais me régénérer. Ça fait dix ans que je suis en Coupe du monde. (...) Je sens que j'ai 30 ans et plus 18. Dans le monde du sport professionnel, ça compte", avait-il déclaré le 19 mars dernier.

"Je veux voir comment j'aborde l'été, s'il est encore possible physiquement et mentalement de réaliser une telle saison", avait souligné le prodige d'Annaberg au terme d'une saison où il avait décroché un sixième titre mondial à Are et un huitième Gros globe. "Si je cours, c'est pour le Gros globe, et pour cela il faut être à 100%". En cas de retour, ses adversaires sont prévenus.