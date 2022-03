On les avait quittées déçues. A Yanqing, les membres de l’équipe de France féminine de ski alpin n'ont pas su rapporter de médaille des Jeux. Cet échec est venu cacher les progrès réels accomplis cette année. Les victoires de Romane Miradoli et Tessa Worley ce week-end, une première depuis décembre 2009 à Are, permettent à l’inverse de mesurer la progression des Françaises et de donner des espoirs pour le futur.

En vitesse, la France n’avait pas été à pareille fête depuis longtemps. En remportant le Super-G, Miradoli a signé le premier podium tricolore depuis 2013, la première victoire en vitesse féminine depuis 2005. Avec la sixième place de Tessa Worley et la neuvième de Laura Gauché, les Bleues ont affiché une densité rare et validé des progrès constants.

Des progrès partout, sauf en slalom

Les Tricolores affichent en effet une régularité nouvelle. Gauché, 27e du classement de la descente et 20e en Super-G, réalise sa meilleure saison dans les deux disciplines. Elle qui n’avait pas fait mieux en descente qu’une vingtième place en 2018 a réalisé 3 tops 20, dont une probante 13e place à Crans Montana. En Super-G, elle s’est offert la bagatelle de 4 tops 20, soit plus que sur toutes les autres saisons de sa carrière confondues (3), avec en point d’orgue une 5e place à Zauchensee en janvier, son meilleur résultat en carrière.

Jusqu’à dimanche, Miradoli était plus en retrait, notamment en descente. Reste que sa victoire constitue son sixième top 15 d’affilée en Super-G. Dans ce contexte, l’exploit ne se situe plus dans le top 10 mais sur le podium, et la victoire de la Flainoise couronne cette progression. Celle-ci se ressent également sur le géant, sa troisième discipline. Sa 13e place ce week-end égale son meilleur résultat. C’était à Sölden en 2020, avant une terrible blessure aux ligaments croisés qui avait coupé sa carrière dans son élan. Avec de tels résultats, la jeune femme de 27 ans peut devenir la leader que les Bleues cherchent depuis des années en vitesse.

Worley, une géante du ski français et mondial

Miradoli n’est pas la seule à avoir égalé dimanche sa meilleure performance. Coralie Frasse-Sombet, 9e, a signé un résultat qu’elle n’avait atteint qu’une fois, à Aspen en 2017. Avec 5 tops 20 cette saison en géant, elle occupe la 16e place au classement de la spécialité et réalise son meilleur exercice, à 30 ans.

À part en slalom, où Nastasia Noens, 33 ans, n’a pas réussi de miracle cette saison, les Bleues s'améliorent donc sur toutes les disciplines. Il faudra bien cela pour essayer de remplir le vide que va laisser Tessa Worley. À 32 ans, la Savoyarde avait déjà apporté la deuxième victoire du week-end en 2009. Worley est plus proche de la fin de sa carrière que du début, mais elle reste la référence française.

Malgré sa déception olympique, "Tess" continue de porter l’équipe de France et les chiffres donnent le vertige. Deuxième du classement du géant, elle demeure en course pour le petit globe. Sa deuxième victoire en géant de la saison, la seizième de sa carrière, en fait la deuxième Française la plus victorieuse en ski alpin, toute discipline confondue, derrière Carole Merle (22 succès). Elle la consacre aussi comme la deuxième géantiste de l’histoire à avoir remporté le plus de courses, à égalité avec l’Autrichienne Annemarie Moser-Pröll et à 4 unités de la Suissesse Veni Schneider (20). Une carrière hors norme pour une géante du ski alpin français, enfin bien entourée.

