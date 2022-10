Ski alpin

GÉANT SÖLDEN - Faivre n'était pas dans le coup : la deuxième manche du Français

GÉANT SÖLDEN - 21e temps de la première manche, Mathieu Faivre n'a pu prendre qu'une sixième place provisoire à l'issue de son deuxième passage. Champion du monde en 2011 et médaillé olympique à Pékin, le Niçois n'a jamais été dans le coup pour cette première course de la saison. Revivez sa course en vidéo et l'ensemble de la saison de ski sur Eurosport.fr

00:01:27, il y a une heure