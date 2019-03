Spindleruv Mlyn : Vlhova survole les débats et repousse Shiffrin loin derrière, Worley 6e

Trois semaines après son premier sacre mondial, Petra Vlhova reste sur son nuage. La Slovaque a survolé la 1re manche du géant de Spindleruv Mlyn, en République Tchèque, et pris une grosse option sur la victoire, qui serait sa 5e de l'hiver en Coupe du monde. Elle a repoussé l'Allemande Viktoria Rebensburg (déjà 2e lors des Mondiaux) à 48 centièmes et l'Italienne Federica Brignone à plus d'une seconde (1''09). Mikaela Shiffrin a pris une belle claque. L'Américaine est reléguée à 1''33 (4e temps) avant la seconde manche prévue à 13h30. Mais elle a de la marge sur Tessa Worley (6e à 1''81), qui demeurait sa plus sérieuse menace pour la quête du petit globe.

Avant cet avant-dernier géant de l'hiver, Shiffrin possédait 81 points de marge sur la Française et 137 sur Vlhova. Si les positions restaient figées en seconde manche, Shiffrin aurait quasiment le globe en poche. Mais Worley (86 points de retard) et Vlhova (87) demeureraient encore en jeu, mathématiquement parlant, avant le géant de Soldeu, la semaine prochaine.

Et pourtant, Vlhova n'a pas été parfaite

Vlhova n'a pourtant pas été irréprochable. Une faute d'intérieur lui a coûté un temps considérable sur le haut du tracé. Au 1er intermédiaire, elle avait six dixièmes de retard sur Rebensburg ! Sans cette faute majuscule, on n'ose imaginer l'avance dont aurait pu jouir la Slovaque à l'arrivée. Loin du compte, Shiffrin et Worley n'ont jamais su trouver la clé sur la neige tchèque. Leur retard considérable n'est pas à mettre sur le compte d'une faute quelque conque. Pas de quoi être optimiste sur leurs chances d'inquiéter Vlhova pour le run final.

À noter les belles performances d'Eva-Maria Brem et Alice Robinson. Dossard 25, l'Autrichienne s'est intercalée entre Shiffrin et Worley pour se classer au 5e rang provisoire (+1''71). De son côté, la Néo-Zélandaise de 17 ans, récente championne du monde junior et 17e à Are, a signé le 9e temps (+2''02) malgré son dossard 32. Côté français, le bilan est bien terne puisqu'une seule autre Française accompagnera Worley en seconde manche. Coralie Frasse Sombet, 9e des Mondiaux, s'est qualifiée in-extremis en prenant la 29e place... à égalité avec l'Allemande Marlene Schmotz et la Suisse Camille Rast (+3''98). Clara Direz n'a pas su confirmer sa 8e place d'Are (40e temps).