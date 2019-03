Une nouvelle victoire et un record mythique pour Shiffrin, encore impériale en slalom

Mikaela Shiffrin écrit sa légende course après course. Ce samedi à Spindleruv Mlyn (en République tchèque), l'Américaine a remporté le slalom devant la Suissesse Wendy Holdener (+0"85) et la Slovaque Petra Vlhova (+2"03). La voilà avec quinze succès au compteur cet hiver, histoire d'établir un nouveau record. Personne n'avait jamais réussi à empocher autant de victoires sur une saison, hommes et femmes confondus. Elle efface ainsi des tablettes la Suissesse Vreni Schneider (lors de la saison 88-89) qu'elle avait égalée il y a un peu plus de deux semaines lors du City Event de Stockholm. Le tout à 23 ans. Toujours aussi bluffant.

Plus d'infos à venir...