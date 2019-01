Lindsey Vonn fera son retour à Sankt-Anton ce week-end

"Je ne suis pas encore finie !!!", a posté Vonn, quadruple lauréate du gros globe de cristal et triple médaillée olympique, âgée de 34 ans, sur instagram lundi en fin de journée. "Ce furent six dernières semaines difficiles, mais je suis de retour sur les skis et excitée à l'idée d'être à nouveau dans le portillon de départ. A bientôt à St Anton ce weekend", a ajouté l'Américaine sur son compte. La reine du ski alpin s'est blessée à un genou à l'entraînement aux Etats-Unis en novembre dernier et n'a pas encore pu courir cette saison, qui doit être sa dernière. Elle est proche du record absolu de victoires en Coupe du monde (82 contre 86 pour le Suédois Ingemar Stenmark).