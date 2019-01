Coupe du monde : les épreuves féminines de vitesse de Sankt Anton annulées, Vonn devra patienter

Les épreuves de la Coupe de monde féminine de ski alpin prévues ce week-end à Sankt Anton ont été annulées en raison d'un enneigement excessif, a annoncé mercredi la Fédération autrichienne de ski (ÖSV). Une descente était programmée samedi et un Super-G dimanche. La Fédération Internationale de ski (FIS) n'a pas encore communiqué sur le remplacement de ce week-end de vitesse.

"Les quantités extrêmes de neige fraîche rendent impossible la tenue des épreuves", a indiqué l'ÖSV dans un communiqué. Quelque trois mètres de neige sont tombés sur la station tyrolienne ces derniers jours et "jusqu'à un mètre supplémentaire" est attendu d'ici le week-end, a précisé la fédération.

Retour retardé pour Vonn

"Le risque d'avalanche est élevé et la sécurité des agents travaillant sur les pistes ne peut plus être garantie", a souligné l'ÖSV. Quelque 120.000 m3 de neige avaient déjà été dégagés de la piste, mais "malheureusement en vain", a précisé cette source, qui a souligné que la décision d'annulation avait été prise d'un commun accord avec la Fédération international de ski (FIS) et le comité local d'organisation.

Les épreuves de St. Anton devaient permettre à Lindsey Vonn de signer son retour à la compétition après sa blessure au genou contractée en novembre lors d'un entraînement. L'Américaine devra attendre le week-end du 19 et 20 janvier pour retrouver le circuit. Ce sera à Cortina d'Ampezzo en Italie.