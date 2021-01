Dossard 5, Goggia a fait d’énormes différences sur la seconde partie du tracé et tué tout suspense au moment de franchir la ligne d’arrivée. Jusque-là leader provisoire à l'issue d'un run que l’on jugeait solide, Lara Gut-Behrami était reléguée à 1”34. Un gouffre sur cette descente assez courte, bouclée en 1’24”06 par Goggia. On ne voyait alors pas bien qui pourrait venir titiller la fantasque transalpine.

Les écarts sont très serrés derrière l'inaccessible Goggia. Ex-aequo à la 6e place, Corinne Suter (qui s’était classée 1re et 2e à Val d’Isère) et Ilka Stuhec ne terminent qu'à 20 centièmes de la 2e place. Lauréate de la dernière épreuve de vitesse disputée en 2020, le super-G de Val d’Isère, Ester Ledecka s’est classée 4e à 1”10. On retiendra aussi la belle course de Laura Pirovano, dossard 23, qui s’est révélée en terminant 5e (+1”15). L’Italienne ne comptait jusque-là qu’un top 10 en carrière (10e du combiné de Crans-Montana 2020).