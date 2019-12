Il n'y aura pas de ski à Val d'Isère samedi. Le slalom messieurs du Critérium de la Première Neige, prévu sur la face de Bellevarde, a été annulé pour la journée à cause des mauvaises conditions météorologique. C'est principalement le vent qui a empêché les organisateurs d'assurer la sécurité des athlètes.

La course a finalement été décalée à dimanche par la Fédération internationale de ski qui a une nouvelle fois bouleversé son programme. Là encore, il faudra que la météo soit au rendez-vous. La principale conséquence de cette décision est l'annulation du géant. Ce dernier sera repositionné dans le calendrier de la Coupe du monde si la FIS trouve une date et un lieu pour cela. Les géantistes ne pourront rechausser les skis qu'à Alta Badia la semaine prochaine.

" Il n'y avait pas trop d'autre choix que d'annuler "

Programmé à 9h30 dans un premier temps, le départ de la première manche du slalom a été repoussé à plusieurs reprises au fil de la matinée jusqu'à que la Fédération internationale de ski décide de tout simplement annuler la course à 11h30. Markus Waldner, le directeur des courses messieurs de la FIS, a déclaré qu'il en était dans l'incapacité de proposer une course sûre. Quelques minutes auparavant, les skieurs avaient fait part de leur ras-le-bol quant à cette situation d'attente. Henrik Kristoffersen avait profité de cette discussion pour proposer de courir dimanche à la place du géant. Le Norvégien a été parfaitement entendu.

"C'est frustrant car à certains moments on avait l'impression que les conditions s'amélioraient, avec pas trop de vent et une bonne piste. Mais quand je suis descendu après l'annulation je me suis bien rendu compte qu'il y avait d'énormes rafales, qui pouvaient donner une course injuste, donc il n'y avait pas trop d'autre choix que d'annuler", a indiqué Clément Noël en zone mixte. "On s'est réunis entre coureurs, pas pour demander l'annulation mais pour dire que si la course partait elle devait être équitable pour tout le monde, avec pourquoi pas un départ retardé voire en nocturne."