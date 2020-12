A un peu plus d'un kilomètre de Val d'Isère, au Fornet, un énorme tas de neige bloque la route qui mène au col de l'Iseran, bien connu des coureurs du Tour de France. Un obstacle de taille qui empêche quiconque de monter, mais ne ferait sûrement pas peur à Sofia Goggia. Sauts, virages en dévers, une piste glacée qui martèle les skis, rien de la piste Oreiller-Killy déjà dévalée par les hommes la semaine dernière n'a gêné la championne olympique, skieuse frisson par excellence au style ébouriffant. "Je suis comme ça, spectaculaire, je dois le gérer, a-t-elle expliqué avec sa verve habituelle, parlant d'elle à la 3e personne, le masque légèrement de travers. Quand Sofia Goggia est au départ, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, on ne sait pas quoi attendre d'elle. J'aime ça parce que c'est le sport, les émotions du sport".

Cette fois, Goggia et Suter ont inversé les rôles : les meilleurs moments de la descente

L'Italienne, âgée de 28 ans, est pourtant partie timidement pour sa 8e victoire en Coupe du monde, sur le plat du départ, la partie la plus simple. "Je suis un diesel, a t-elle commenté en zone mixte. Je n'arrive pas à créer de la vitesse au départ, à partir de zéro. C'est dur pour moi d'accélérer. Mais quand j'arrive avec de la vitesse, j'arrive à la maintenir". Surtout dans la pente où son engagement total et sa justesse dans les portions les plus difficiles ont fait la différence. "Techniquement, j'étais d'une précision chirurgicale, raconte-elle. J'ai pris des lignes directes, j'étais forte sur le ski extérieur". Sans pour autant être totalement satisfaite de sa performance.

Si je skie comme ça, ça ne marchera pas à tous les coups

"Ce n'était pas un run parfait, j'aurais pu être plus rapide dans certains secteurs, regrettait-elle presque. Quand j'ai passé la ligne, je me suis dit que ça ne suffirait pas pour gagner. Aujourd'hui, j'ai pris zéro risque, vraiment pas. Si je skie comme ça, ça ne marchera pas à tous les coups sur les prochaines courses, il va falloir que je trouve un équilibre entre l'attaque d'hier et la précision technique du jour". Même imparfaite, Sofia Goggia était au-dessus du lot à Val d'Isère. Ni la fille en forme, Breezy Johnson (3e), ni la meilleure descendeuse du monde depuis un an, Corinne Suter (2e), n'ont pu la priver de la victoire.

Sofia Goggia lors de la deuxième descente à Val d'Isère Crédit: Getty Images

Et cela permet à l'Italienne de signer son grand retour au premier plan alors qu'elle n'avait plus gagné en descente depuis février 2019. "Je suis vraiment heureuse de gagner de nouveau, a-t-elle avoué. Ça faisait longtemps. La saison dernière, je ne suis pas montée sur un podium dans la discipline. Je récupère le dossard rouge (de leader de la Coupe du monde de descente, NDLR) à égalité avec Corinne (Suter). Ca fait longtemps que je ne l'avais pas porté". "La Goggia", comme elle est désignée de l'autre côté des Alpes, sort d'une saison relativement décevante achevée par une fracture d'un bras début février à Garmisch (Allemagne), et prolongée au printemps par l'horreur du Covid-19 qui a durement frappé sa ville de Bergame. Mais tout ça est désormais derrière elle.

