Ski alpin

VAL DI FASSA - Brignone avait la parfaite combinaison entre attaque et technique dans le super-G

VAL DI FASSA - Federica Brignone a enlevé le super-G dans la station italienne, dimanche, signant son premier succès depuis plus d'un an au bout d'un parcours totalement maîtrisé, entre prises de risques et attaque contenue dans les parties plus techniques.

