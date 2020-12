Ski alpin

VIDEO - La tradition norvégienne reprend de plus belle, magré Caviezel : revivez les runs du podium

VIDEO - Avec la victoire de Kilde et la 3e place de Jansrud, la tradition norvégienne de Val Gardena reprend de plus belle cette saison et, ce, malgré les efforts de Mauro Caviezel, excellent deuxième. Revivez les performances des trois hommes.

00:02:57, 34 vues, il y a 2 heures