Ski alpin

VIDEO - Une course de rêve et un premier succès pour Bryce Bennett : revivez son succès à Val Gardena sur la Saslong

VAL GARDENA - Dans un jour de grâce, Bryce Bennett a signé la course parfaite sur la Saslong pour remporter la première course de sa carrière à l'occasion de la descente de Val Gardena. L'Américain a devance l'Autrichien Otmar Striedinger (+ 0''14) à la surprise générale. Revivez sa course.

00:02:51, il y a 12 minutes