Fin de saison pour l'Italien Peter Fill, blessé au dos

Coup dur pour Peter Fill et l’équipe italienne de ski alpin. Double vainqueur du globe de descente (2016 et 2017) et vainqueur l'hiver dernier du globe de combiné, Fill a été victime d'une chute à Beaver Creek (Colorado) en décembre dont il peine à se remettre, souffrant toujours du dos.

"J'en ai fini pour cette saison, il faut être à 100% pour concourir", a indiqué Fill, cité dans un communiqué par sa fédération. "Je ne peux pas participer à Wengen (le week-end prochain) avec mes douleurs au dos, puis il y aura Kitzbühel (Autriche) où l'on ne s'en sort pas indemne si l'on est pas bien, puis Garmisch (Allemagne), qui est une descente très difficile également", a-t-il détaillé.

Agé de 36 ans, Fill a indiqué qu'il ne mettait pas un terme à sa carrière qu'il compte terminer à domicile aux Mondiaux de Cortina d'Ampezzo en 2021.