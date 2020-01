Feuz est comme chez lui à Wengen

La Suisse de nouveau à la fête. Déjà vainqueur ici il y a deux ans, Beat Feuz s'est de nouveau imposé sur le Lauberhorn en dominant ce samedi la descente de Wengen, qui s'est élancé du départ de réserve. Très juste et impressionnant dans la partie de glisse, le Bernois a devancé l'Italien Dominik Paris (+ 0''29) et l'Allemand Thomas Dressen (+ 0''38). Vainqueur la veille du combiné, Matthias Mayer est au pied du podium. Côté Français, Niels Allegre (15e, + 1''54) réussit le meilleur résultat de sa carrière en descente.

Mais personne n'a pu rivaliser avec Beat Feuz. Comme souvent sur le Lauberhorn, le Suisse y a été seul au monde. Sur une piste qu'il connait comme sa poche, le Bernois n'a laissé aucune chance à la concurrence. Pourtant, son départ était loin d'être tonitruant (+ 0''41 au premier inter). Mais sa gestion du Kernen-S aura fait la différence. Non qu'il y ait été parfait, bien au contraire. Le Suisse ne s'est pas affolé, a repris le fil de sa descente et s'est remis en position aérodynamique. Avec efficacité. Intouchable sur le bas du tracé, toujours aussi fort physiquement - même si la course ne s'était élancé que du départ de réserve -, Feuz s'offre la mythique descente pour la troisième fois de sa carrière après 2012 et 2018 et en profite en plus pour s'emparer des commandes du classement de la spécialité, aux dépens de Dominik Paris.

La promesse d'Allegre, la frayeur de Clarey

Pourtant, l'Italien a lui aussi fait sa course. Très juste sur la partie de glisse, le Meranesi a fait jeu égal avec le Suisse sur la deuxième partie du parcours mais il a payé cher sa faute de trajectoire à l'entrée du Kernen-S. Paris doit finalement se contenter de la 2e place (+ 0''29) et se retrouve désormais à 16 points du Bernois à un classement de la spécialité. Un classement dont les quatre premiers ont pris les quatre premières places - dans le même ordre - sur le Lauberhorn puisque Thomas Dressen (+ 0''31) complète le podium et Matthias Mayer, vainqueur du combiné la veille, termine au pied de la boite (+ 0''38).

Irrésistible dans le sillage de Feuz, les Suisses placent deux autres skieurs dans le top 10 avec Niels Hintermann (8e, + 0''93) et l'étonnant Ralph Weber (10e, + 1''00). Ce n'est pas le cas des Français.

En l'absence d'Adrien Théaux, touché au genou et forfait pour le reste de la saison, on attendait (encore) beaucoup (plus) de Johan Clarey mais le Tricolore de 38 ans s'est raté à Wengen. Parti à l'envers, l'Annécien s'est même fait une énorme frayeur dans le Kernen-S, avec une faute d'intérieur qui a manqué de l'envoyer dans les bâches. Forcément très loin (56e, + 4''83), il laisse donc le statut de meilleur Français à Nils Allegre.

A 26 ans, le skieur de Serre-Chevalier s'est offert le meilleur résultat de sa carrière (15e, + 1''54) au terme d'une descente très propre, sans véritable faute. Avec égalité avec trois autres skieurs, il devance de peu son compatriote Maxence Muzaton (19e, + 1''57), alors que Mathieu Bailet (25e, + 1''82) a également fini dans les points. De bon augure avec la descente de Kitzbühel dans une semaine.