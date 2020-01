"Je suis fier de ce succès", assurait Clément Noël après sa 2e victoire de la saison. Sa deuxième également à Wengen, après la toute première de sa carrière, décrochée l'hiver dernier. Il n'est pourtant pas donné à tout le monde de s'imposer en slalom, surtout sur une piste aussi mythique que la Lauberhorn. "Wengen est la station qui me réussit le mieux pour l'instant avec deux victoires, même si je n'ai pas encore une grande expérience, avoue-t-il pour L'Equipe. Cette piste me plaît, elle est exigeante, mais je pense être assez bon techniquement donc ça marche bien". Il ainsi le premier Français à s'imposer deux années de suite sur le slalom de Wengen depuis Guy Périllat (1965-1966) et seulement le cinquième à le réussir en Coupe du monde après Ingemar Stenmark (1975-1976-1977), Bojan Krizaj (1980-1981), Ivica Kostelic (2010-2011-2012) et Henrik Kristoffersen (2016-2017).

Vidéo - Un run magnifique pour un doublé mythique : la deuxième manche de Noël en vidéo 03:26

Cette victoire, Noël l'aura majoritairement construite à l'occasion d'une première manche magnifique avant de gérer parfaitement la seconde. Comme si c'était facile. "Gagner, ce n'est jamais facile, réfute-t-il. La première manche a été très bonne, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer ensuite. La météo était plus compliquée avec les chutes de neige et une moindre visibilité, mais on essaie de ne pas trop penser à ça. En deuxième, j'ai fait quelques erreurs, c'était moins bien mais finalement c'est un jour parfait puisque j'ai gagné !" C'est dire si le Tricolore, qui s'impose même sans être parfait, a de la marge sur la concurrence quand il skie à son meilleur niveau.

" Deux fois je sors, deux fois je gagne la course d'après "

Mais le Français montre surtout une force de caractère assez impressionnante pour un skieur qui, rappelons-le, n'a que 22 ans. S'il n'avait "fauté" qu'une seule fois l'an passé (à Schladming), cela lui est déjà arrivé deux fois cette saison, à Val d'isère et le week-end dernier à Adelboden. Mais pas question pour autant de douter. "Avant la course je ne doutais pas, assure-t-il pour SkiChrono. Ce n’est pas en stressant que je ferai une meilleure course. Hier, oui, je me suis dit que si sortais aujourd’hui ça allait commencer à être compliqué, j’aurais été déçu. Mais ce sont des pensées négatives qui sortent vite de la tête." Un état d'esprit remarquable mais force est de constater qu'il avait bien raison. Après tout, ce n'est pas la première fois de la saison qu'il devait gérer cette situation. Ni qu'il la gérait aussi bien. "Le top, c’est que cette année je suis sorti deux fois (Val d'Isère, Adelboden) et deux fois, la course d’après, je gagne (Zagreb, Wengen)". Et c'est fort, très fort.

Clément Noël lors du slalom de WengenGetty Images

Clément Noël donne aujourd'hui l'impression d'être sur le papier le meilleur slalomeur du monde. Celui quasi assuré de s'imposer s'il parvient à mettre en place son ski, sans commettre ces erreurs qui peuvent lui coûter parfois si cher. Surtout, il semble être en constance pression, un sentiment qu'il partage. "J’ai vachement progressé, explique-t-il à nos confrères de SkiChrono. L’année dernière, je pouvais être le meilleur sur des conditions raides et glacées. Maintenant, je suis meilleur sur les plats, sur les conditions de neige comme aujourd’hui, des neiges agressives. C’est super d’avoir pu progresser et de comptabiliser cette progression sur des choses concrètes. Maintenant, je ne suis pas le meilleur dans toutes les conditions. Il y a une énorme concurrence". Mais celle-ci a de plus en plus peur du prodige français. Surtout à l'aube d'une période qu'il avait déjà dominée l'an dernier.