Marcel Hirscher, un métronome parmi les rois

En se fracturant la cheville en août dernier, Marcel Hirscher aurait sans nul doute signé pour avoir le bilan comptable qui est le sien début janvier. Après une reprise en douceur à Levi mi-novembre (17e), l'Autrichien a repris son infernal rythme de croisière. Comme si de rien n'était. Le skieur de 28 ans vient d'enchaîner huit podiums en neuf courses, dont cinq victoires.

La dernière, acquise d'un fil jeudi à Zagreb, lui a permis d'atteindre la barre des 50 succès en Coupe du monde. Désormais à hauteur d'Alberto Tomba, il est le 7e skieur de l'histoire à réussir cette prouesse.

Skieur Nombre de victoires en Coupe du monde 1. Ingemar Stenmark (SUE) 86 2. Lindsey Vonn (USA) 78 3. Annemarie Moser-Pröll (AUT) 62 4. Vreni Schneider (SUI) 55 5. Hermann Maier (AUT) 54 6. Marcel Hirscher (AUT) 50 6. Alberto Tomba (ITA) 50 8. Renate Goetschl (AUT) 46 9. Marc Girardelli (LUX) 44 10. Anja Paerson (SUE) 42

Chez les messieurs, seuls Ingemar Stenmark (86) et Hermann Maier (54) le devancent désormais. La marque du Suédois semble encore inatteignable. Mais celle de "Herminator" pourrait bien tomber d'ici la fin de la saison. À court terme, Hirscher peut également viser les 55 succés de Vreni Scheider (4e) pour intégrer le top 4.

Vidéo - Une 50e victoire et l'égal de Tomba : la deuxième manche renversante d'Hirscher 01:41

Il monte sur le podium plus d'une fois sur deux

Jeudi, sa victoire à Zagreb ne lui a pas seulement permis d'égaler la marque Alberto Tomba. Mais aussi celle Annemarie Moser-Pröll, concernant les podiums cette fois-ci. Comme l'Autrichienne, il est monté 114 fois sur la boîte. Seuls Stenmark (155) et Lindsey Vonn (131) sont plus gloutons. Hirscher n'a eu besoin que de 213 courses pour cela. Soit un impressionnant ratio de 54% de podiums en Coupe du monde. À ce jeu là, Stenmark (67%), Moser-Pröll (65%), Schneider (58%) et Tomba (55%) sont encore meilleurs. Mais pas Vonn (26%).

L'Autrichien est un métronome. Et c'est la qualité que ses rivaux lui envient le plus. Plus que l'accumulation des succés, c'est sa faculté à grimper sur la boîte, et plus encore à ne (quasiment) jamais sortir du tracé, qui impressionne le plus chez lui. Cette régularité lui a permis de conquérir six gros globes consécutivement, un record. Et avec 94 points d'avance sur Henrik Kristoffersen avant la mi-saison, il semble parfaitement lancé vers une passe de sept historique.