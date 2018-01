Slalom Zagreb : Mikaela Shiffrin largement en tête après la première manche

Mikaela Shiffrin a fait un grand pas vers sa 38e victoire en Coupe du Monde. Un très grand même. L'Américaine a mis une claque à toutes ses rivales lors de la première manche du slalom de Zagreb ce mercredi. Partie avec le dossard 4, la reine du circuit a signé le meilleur temps en repoussant la Suissesse Wendy Holdener à 1''41 ! Seulement deux autres skieuses ont réussi à se classer sous les deux secondes : Petra Vlhova (3e à 1''61) et Bernadette Schild (4e à 1''97). Pour Shiffrin, il ne lui reste plus qu'à conclure lors du second run, à 16h30.

L'Américaine, qui domine déjà le classement de la spécialité et celui de la Coupe du monde, est en lice pour signer son 6e succès de l'hiver, deux jours après son triomphe lors du City Event d'Oslo. Le jour du huitième anniversaire de la dernière victoire tricolore dans un slalom féminin (Sandrine Aubert), les Bleues ont subi une belle déconvenue. Une de plus. Adeline Baud-Mugnier (dossard 24) et Nastasia Noens (29) sont parties à la faute avant même le premier intermédiaire.

Un bilan catastrophique qui contraste, une fois de plus, avec les prouesses d'Estelle Alphand. Passée sous pavillon suédois depuis cette saison, la skieuse de Serre-Chevalier a signé le 6e temps du premier run malgré son dossard 25. La voilà bien partie pour confirmer sa belle 5e place de la semaine dernière à Lienz.