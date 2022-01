Petra Vlhova reste la patronne. Malgré le retour aux affaires de Mikaela Shiffrin, qui avait manqué les épreuves de Lienz, la semaine passée, à cause du covid-19, la Slovaque a dominé le slalom de Zagreb ce mardi. Elle s’est imposée avec une demi-seconde d’avance sur l’Américaine et 2”11 sur Katharina Liensberger. C’est sa 3e victoire consécutive en Croatie. Avec 4 slaloms victorieux sur 5 disputés depuis le début de l’hiver, elle s’affirme un peu plus comme la reine des piquets. Et se rapproche de Shiffrin au général.

Plus d'infos à suivre...

