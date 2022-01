Ski alpin

Zagreb - Slalom Dames : Vlhova a résisté à la pression de Shiffrin : revivez leurs 2es manches de slalom

COUPE DU MONDE - Petra Vlhova vs Mikaela Shiffrin. C'est un duel habituel auquel on a assisté en slalom, ce mardi à Zagreb. Vlhova a eu le dernier mot, malgré la belle deuxième manche de Shiffrin, qui a entretenu le suspense. La Slovaque comptait 0"64 d'avance après le premier run… mais plus que 0"26 à l'entame du dernier secteur. Elle a terminé fort, s’imposant de 0"50. La vidéo.

00:02:53, il y a une heure