Mondiaux 2019 de ski de fond : Richard Jouve au pied du podium en sprint libre, Klaebo sacré

Le fondeur Français Richard Jouve, vice-champion olympique de sprint par équipes (style classique), a pris jeudi la 4e place du sprint (style libre) aux Championnats du monde de ski de fond à Seefeld (Autriche), échouant au pied du podium. Le Norvégien Johannes Klaebo, star des JO 2018 à Pyeongchang avec trois titres, a devancé l'Italien Federico Pellegrino pour décrocher son premier titre mondial à 22 ans.

Vidéo - Malgré la résistance du tenant du titre, Klaebo a conquis l'or du sprint : revivez sa victoire 03:29

Jouve, à la lutte pour le podium, a cédé la troisième place au Russe Gleb Retivykh. L'autre Français en finale, Lucas Chanavat, a pris la 6e place, distancé avant l'emballage final.

Vidéo - Grosse embrouille entre Klaebo et Ustiugov, à deux doigts d'en venir aux mains 02:52

Chez les dames, la Norvégienne Maiken Caspersen Falla, vice-championne olympique de sprint (style classique) à Pyeongchang il y a un an, a conservé son titre mondial de sprint. Falla a pris sa revanche sur la championne olympique de la discipline, la Suédoise Stina Nilsson sur une boucle de 1,2 kilomètre. La médaille de bronze est revenue à une autre Norvégienne, Mari Eide. Les Mondiaux de ski nordique se poursuivent vendredi avec l'épreuve individuelle de combiné nordique (saut sur grand tremplin et 10 km de ski de fond).

Vidéo - Intouchable, Falla a écoeuré la concurrence pour conserver son titre mondial : revivez sa victoire 02:44

Les résultats du sprint individuel (style libre)

DAMES (boucle de 1,2 km)

1. Maiken Caspersen Falla (NOR)

2. Stina Nilsson (SUE)

3. Mari Eide (NOR)

4. Jonna Sundling (SUE)

5. Victoria Carl (ALL)

6. Maja Dahlqvist (SUE)

...

MESSIEURS (boucle de 1,6 km)

1. Johannes Klaebo (NOR)

2. Federico Pellegrino (ITA)

3. Gleb Retivykh (RUS)

4. Richard Jouve (FRA)

5. Emil Iversen (NOR)

6. Lucas Chanavat (FRA)

...

Eliminés en quarts de finale : Baptiste Gros (FRA) et Renaud Jay (FRA)