Après le scandale de dopage qui a éclaté mercredi lors des championnats du monde de ski nordique à Seefeld, les premières sanctions tombent. "Les cinq athlètes sont provisoirement suspendus à compter du 1er mars 2019" pour "usage ou tentative d'usage de méthode interdite", a indiqué la FIS dans un communiqué.

La fédération internationale a également rendu publique l'identité des cinq skieurs : il s'agit des deux Autrichiens Dominik Baldauf et Max Hauke, des Estoniens Karel Tammjärv et Andreas Veerpalu ainsi que du Kazakh Alexei Poltoranin.

Tous ont été interpellés lors d'un vaste coup de filet policier mercredi alors qu'ils participaient aux Championnats du monde qui se déroulent depuis le 20 février et jusqu'à dimanche dans le Tyrol autrichien.

Neuf personnes arrêtées dont un médecin du sport

Parallèlement aux perquisitions menées à Seefeld, la police allemande a arrêté un médecin du sport qui avait mis en place un laboratoire clandestin à Erfurt, dans la province de Thuringe (centre), source d'un "réseau international de dopage sanguin" actif depuis plusieurs années, selon les enquêteurs. Neuf personnes au total ont été arrêtées en Allemagne et en Autriche. Ce scandale a un "impact négatif" sur les disciplines nordiques frappées ces dernières années par plusieurs affaires de dopage, a reconnu le président de la FIS, Gian-Franco Kasper, dans le communiqué. "J'espère que cette opération enverra un message clair aux autres athlètes", a-t-il ajouté, insistant sur la tolérance zéro de la fédération en la matière.

Les cinq skieurs suspects, qui encourent jusqu'à trois ans de prison, ont été remis en liberté après s'être livrés à des aveux complets et détaillés, a indiqué le parquet autrichien d'Innsbruck. L'Autrichien Max Hauke avait même été pris sur le fait par la police qui l'avait trouvée dans son hébergement de Seefeld, une transfusion sanguine dans le bras. Une vidéo de cette scène probablement tournée par un fonctionnaire présent sur les lieux et diffusée par plusieurs médias a suscité de vives critiques. L'auteur présumé des images a d'ailleurs été identifié et encourt des poursuites.

Le coup de filet a été déclenché par le témoignage à la justice et dans les médias du fondeur autrichien Johannes Dürr, qui avait été suspendu pour dopage à l'EPO lors des JO de Sotchi en 2014.

"Je suis coupable bien sûr et je le suis devenu dans un système qui génère malheureusement un très grand nombre d'auteurs, parce que personne n'en parle (...) et qu'on passe ça sous silence", a-t-il dit dans les médias.

Démission du responsable de la fédération autrichienne

Cible de critiques depuis mercredi, la puissante Fédération autrichienne de ski (ÖSV) s'est défendue en se disant avant tout victime de ces pratiques et en annonçant une prochaine réorganisation de l'encadrement des disciplines nordiques.

C'est ainsi que ce vendredi, le responsable de ski de fond à la Fédération autrichienne, le Norvégien Trond Nystad, a annoncé sa démission vendredi dans le sillage d'un scandale de dopage impliquant deux athlètes autrichiens, ont rapporté les médias norvégiens. "Je n'arrive plus à me motiver quand de telles choses se produisent. Je n'ai plus envie", a réagi Trond Nystad, cité par la radiotélévision norvégienne NRK. "Si je m'étais attendu à cela, je n'aurais jamais accepté ce job".

Ancien entraîneur aux Etats-Unis, en Suisse et en Norvège, Trond Nystad, 48 ans, avait été nommé responsable du ski de fond en Autriche en 2016.