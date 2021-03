Therese Johaug s'est imposée sur le 10 km skating aux Mondiaux d'Oberstdorf (Allemagne) ce mardi. Après sa victoire samedi sur le skiathlon, la fondeuse norvégienne de 32 ans a bouclé le parcours en 23'9''8. en devançant largement ses deux dauphines suédoises: Frida Karlsson à 54''2 et Ebba Andersson, à 1'6''9. Le podium de ce contre-la-montre disputé sous le soleil et par des températures quasi-printanières (jusqu'à 12°C) est exactement le même que celui du skiathlon (7,5 km classique/7,5 km skating) mais les écarts sont nettement plus spectaculaires.