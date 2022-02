Ski de fond

Lapalus, Manificat, Jouve, Parisse, des danseurs bronzés fiers d'eux: "On s'était dit : 's'il y a podium, il y a danse'

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 2022 - Après le bronze à Sotchi et à Pyeongchang, le bronze à Pékin pour le relais français en ski de fond. Sur le plateau d'Eurosport au micro de Gaëlle Millon, les fondeurs tricolores Hugo Lapalus, Maurice Manificat, Richard Jouve et Clément Parisse ont accepté de répondre à nos questions après cette journée de dimanche riche en émotions et en danse...

00:08:22, il y a 3 heures