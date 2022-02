Ski de fond

Pékin 2022 - Skiathlon - Les Bleus loin du compte : retrouvez l'analyse de Robin Duvillard

Pékin 2022 - Skiathlon - Un top 10 et puis c'est tout. Pas favoris, les Bleus n'ont pas existé lors de l'épreuve de Skiathlon. Respectivement 10e, 14e, 23e et n'ayant pas fini la course, les Français n'ont jamais été en course pour la médaille. Retrouvez l'analyse de notre consultant Robin Duvillard dans Chalet Club. Suivez les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:01:34, il y a une heure