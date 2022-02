Ski de fond

VIDEO - JO Pékin 2022 - Incroyable lutte pour la 3e place : Ebba Andersson craque sur la fin

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Si la 1re et 2e places se sont jouées en solitaire, le final du 30 km a été haletant pour la médaillé de bronze dimanche. La Suédoise Ebba Andersson, qui a fait toute la course à la 3e place, manque de jus dans les derniers hectomètres et se fait remonter par le groupe de chasse. La Finlandaise Kerttu Niskanen, déjà argentée sur ces JO, vient ravir la dernière médaille.

00:01:35, il y a 32 minutes