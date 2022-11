Ski de fond

RUKA - Karlsson et Andersson offre un doublé à la Suède sur le 20 km : les tempts forts de la course

SKI DE FOND - Frida Karlsson s'est offert une première victoire cette saison. Troisième du classement de la distance la saison passée, la Suédoise a devancé sa compatriote Ebba Andersson et la Norvégienne Tiril Udnes Weng sur le 20km de Ruka en Finlande. Revivez les temps forts de la course en vidéo et la coupe du monde de ski de fond sur Eurosport.

