Suivez les Championnats du monde de ski nordique en exclusivité sur Eurosport et Eurosport Player

Pendant 11 jours, vous pourrez vivre en direct et en intégralité les Championnats du monde de ski nordique 2019 sur les antennes d'Eurosport.

Au programme, trois disciplines qui se dérouleront à Seefeld en Autriche: le ski de fond, le combiné nordique et le saut à ski.

L'équipe de France sera notamment emmenée par ses fondeurs, avec les participations de Maurice Manificat et des sprinters Lucas Chanavat, Baptiste Gros, Richard Jouve et Renaud Jay.

Chez les dames, la France sera représentée par Delphine Claudel et Anouk Faivre-Picon sur les épreuves de fond.

Retrouvez le programme TV complet de ces Championnats du monde 2019:

Jeudi 21 février - En direct sur Eurosport 1

14h15 - Ski de fond (H/F) : Sprint libre

Vendredi 22 février - En direct sur Eurosport 1

10h15 - Combiné nordique (H) : Saut HS130 individuel

14h15 - Saut à ski (H) : Qualifications HS130 individuel

16h00 - Combiné nordique (H) : 10km individuel

Samedi 23 février - En direct sur Eurosport 1 et 2

10h45 - Ski de fond (F) : Skiathlon en direct sur Eurosport 2

12h15 - Ski de fond (H) : Skiathlon en direct sur Eurosport 2

14h30 - Saut à ski (H) : HS130 individuel en direct sur Eurosport 1

Dimanche 24 février - En direct sur Eurosport 1 et 2

10h30 - Combiné nordique (H) : Saut par équipes HS130 en direct sur Eurosport 2

11h30 - Ski de fond (H/F) : Sprint classique par équipes en direct sur Eurosport 2

13h15 - Combiné nordique (H) : Sprint par équipes en direct sur Eurosport 2

18h00 - Saut à ski (H) : HS130 par équipes à suivre sur Eurosport 1. Dès 14h30 sur Eurosport Player.

Mardi 26 février - En direct sur Eurosport 2

14h45 - Ski de fond (F) : 10km classique

16h15 - Saut à ski (F) : HS109 par équipes

Mercredi 27 février - En direct sur Eurosport 2

13h45 - Ski de fond (H) : 15km classique

16h00 - Saut à ski (F) : HS109 individuel

Jeudi 28 février - En direct sur Eurosport 2

10h45 - Combiné nordique (H) : Saut HS109 individuel

12h45 - Ski de fond (F) : Relais 4x5km

15h00 - Combiné nordique (H) : 10km individuel

16h15 - Saut à ski (H) : Qualifications HS109 individuel

Vendredi 01 mars - En direct sur Eurosport 2

13h00 - Ski de fond (H) : Relais 4x10km

15h45 - Saut à ski (H) : Saut HS109 individuel

Samedi 02 mars - En direct sur Eurosport 1 et 2

10h45 - Combiné nordique (H) : Saut par équipes HS109 en direct sur Eurosport 2

12h15 - Ski de fond (F) : Mass Start 30km classique en direct sur Eurosport 1

14h45 - Combiné nordique (H) : Sprint par équipes en direct sur Eurosport 1

15h55 - Saut à ski (H/F) : Saut HS109 par équipes mixtes en direct sur Eurosport 2

Dimanche 03 mars - En direct sur Eurosport 1

13h00 - Ski de fond (H) : Mass Start 50km classique

