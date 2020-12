Ski

Est-il le plus grand skieur de l'histoire ? "Bode Miller est hors du temps, c'est un extraterrestre"

QUI C’EST LE PLUS FORT ? - Nos journalistes et consultants débattent autour d’une question : qui est le plus grand skieur de l’histoire ? Tomba, Herminator, Stenmark, Hirscher…l’ancienne médailée olympique Florence Masnada tranche elle avec Bode Miller. l’Américain, au style inimitable, a brillé dans toutes les disciplines, parfois même sur un ski…

00:06:24, 110 vues, 18/12/2020 à 13:01