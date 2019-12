"Je skie libérée !". Perrine Laffont a signé dimanche sa troisième victoire en trois épreuves de coupe du monde de ski de bosses, en s'imposant sur l'épreuve parallèle de Thaiwoo (Chine).

Chez les messieurs, Benjamin Cavet a confirmé sa bonne forme en prenant la deuxième place derrière le Canadien Mikael Kingsbury. Déjà vainqueur samedi à Thaiwoo, la championne olympique de 21 ans s'est imposée devant deux Américaines, Jaelin Kauf et Hannah Soar.

Ce triplé d'entrée de jeu a de quoi étonner, de la part d'une athlète qui avait annoncé que cet hiver serait pour elle "une saison de transition", avant de se remettre à fond pour les Mondiaux de 2021 et les Jeux olympiques de Pékin 2022.

"Ca ressemble à une blague, je sais, mais c'est vrai que je n'étais pas partie pour de tels objectifs", a dit Perrine Laffont à l'AFP par téléphone, "mais c'est comme ça que je marche le mieux, quand je ne me fixe pas d'objectif, je ne me mets pas de pression, je skie libérée. J'essaie d'être le plus relâchée possible, pour viser les Mondiaux 2021 et les JO 2022."

Avec sa préparatrice mentale, l'Ariégeoise veut justement mettre à profit cette saison pour maîtriser un stress qui a parfois pris le dessus lors des grandes compétitions. "Aux Jeux de Pyeongchang (2018 ndlr), je tenais à peine debout à l'arrivée, ça m'avait coûté mentalement, et quand le mental est fatigué, le physique est fatigué aussi", se souvient Perrine Laffont.

"On met en place des choses pour essayer d'éviter ce stress, ça fait partie du processus", explique-t-elle. L'objectif étant de rester au même niveau de performance sans puiser autant dans les réserves.