Ski

TOMBA ‘LA BOMBA’ : "S’IL AVAIT SKIÉ AUJOURD’HUI, IL SERAIT UNE MEGA STAR !"

QUI C’EST LE PLUS FORT ? – PAS SIMPLE DE DÉCERNER LE TITRE DE MEILLEUR SKIEUR DE L’HISTOIRE. HIRSCHER ET SES 8 GROS GLOBES DE CRYSTAL ? STENMARK ET SES 86 VICTOIRES ? ET POURQUOI PAS ALBERTO TOMBA ! LA BOMBA ITALIENNE N’A PEUT-ÊTRE PAS LE MÊME PALMARÈS, MAIS IL EST SANS DOUTE LA PLUS GRANDE STAR DE L’HISTOIRE DE LA DISCIPLINE.

00:06:19, 12 vues, il y a 23 minutes